Реклама
Прямой эфир
Армия
Bild сообщила об уходе ВСУ с последних позиций в центре Артемовска
Общество
В Госдуме сообщили о смерти депутата Узденова
Общество
В вузах могут увеличить число бюджетных мест по инженерным и медицинским специальностям
Политика
Медведев предупредил об ответе РФ в случае запрета G7 на поставку товаров в РФ
Общество
Двух подростков задержали в Самарской области за осквернение 50 надгробий на кладбище
Мир
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Мир
Москва применит ограничительные меры в отношении журналистов из США
Мир
Gatik лишилась страховки за перевозку российской нефти по цене выше $60
Мир
Миссия РФ в ООН назвала невыдачу виз журналистам пренебрежением международным правом
Мир
ВС Белоруссии начали подготовку площадки для комплексов «Тополь»
Мир
Сообщается о бегстве из тюрьмы свергнутого президента Судана
Мир
На Западе назвали главным страхом Зеленского провал планируемого наступления ВСУ
Армия
Сальдо опроверг слухи о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
Сюжет:

Опубликованы кадры гибели двух женщин в Макеевке при ударе ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» в воскресенье, 23 апреля, появились кадры обстрела украинскими боевиками Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего погибли две женщины.

Они шли по дороге, когда националисты Украины выпустили ракеты по Советскому району Макеевки. Женщины не успели укрыться. Предварительно, военнослужащие Украины выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Тревожные звонки: что известно о причинах и последствиях обстрела в Макеевке
Только ли использование военными мобильных телефонов вызвало ракетный удар

Две женщины 1993 и 1985 годов рождения погибли в Макеевке ранее в этот день, еще одна 1984 года рождения пострадала.

Кроме того, стало известно о том, что военные Украины выпустили по Кировскому району Донецка 10 снарядов из РСЗО. Обстрел зафиксирован в 09:20.

Вооруженные силы Украины изо дня в день подвергают обстрелам территорию ДНР и ЛНР. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

СВО по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023