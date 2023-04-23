Опубликованы кадры гибели двух женщин в Макеевке при ударе ВСУ

В распоряжении «Известий» в воскресенье, 23 апреля, появились кадры обстрела украинскими боевиками Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего погибли две женщины.

Они шли по дороге, когда националисты Украины выпустили ракеты по Советскому району Макеевки. Женщины не успели укрыться. Предварительно, военнослужащие Украины выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Две женщины 1993 и 1985 годов рождения погибли в Макеевке ранее в этот день, еще одна 1984 года рождения пострадала.

Кроме того, стало известно о том, что военные Украины выпустили по Кировскому району Донецка 10 снарядов из РСЗО. Обстрел зафиксирован в 09:20.

Вооруженные силы Украины изо дня в день подвергают обстрелам территорию ДНР и ЛНР. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

СВО по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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