В Балашихе обокрали два банкомата на сумму 4 млн рублей
В Балашихе грабители в пятницу, 21 апреля, с помощью монтировки вскрыли два банкомата и выкрали 4 млн рублей.
Кадры ограбления есть в распоряжении «Известий». На видео попали двое мужчин, покидающих место преступления с деньгами.
«Окно они монтировкой отжали и банкоматы ей же вскрыли», — сказал источник.
Подробности случившегося устанавливаются, сбежавших с 4 млн рублей разыскивают. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».
Ранее, 22 апреля, в Красноярске вооруженный молотком мужчина ограбил магазин. Злоумышленник похитил из кассы около 8 тыс. рублей, после чего скрылся.