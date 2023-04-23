Один человек погиб в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве

Один человек погиб в массовом ДТП, произошедшем на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник «Известий» в воскресенье, 23 апреля.

По данным источника, на 41-м км шоссе столкнулись шесть автомобилей.

«Один человек погиб, двоих еще осматривают медики», — уточнил собеседник «Известий».

По предварительной информации, изначально на шоссе столкнулись три автомобиля. После столкновения два водителя вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент на них совершил наезд водитель автомобиля «Хонда», после чего с транспортным средством столкнулись еще два автомобиля.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыл вертолет санитарной авиации, в настоящее время там работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

За день до этого столкновение двух легковушек в Ингушетии привело к гибели трех человек. По информации главного управления МЧС России по региону, на трассе Кантышево — Ачалуки столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Priora. Помимо трех погибших еще три человека получили травмы. Известно, что детей среди них не было.