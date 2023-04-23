В Госдуме сообщили о смерти депутата Узденова

После продолжительной болезни скончался депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия», член комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов в возрасте 56 лет. Его не стало в воскресенье, 23 апреля. О случившемся рассказал лидер «Единой России» Владимир Васильев.

«Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов — депутат Государственной думы, бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики», — цитирует его пресс-служба фракции.

Васильев назвал Узденова чутким, внимательным, волевым, всегда готовым прийти на помощь.

«Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать», — дополнил лидер «Единой России».

Джашарбек Узденов стал депутатом ГД 19 сентября 2021 года. Его избрали по Карачаево-Черкесскому избирательному округу № 16 в Карачаево-Черкесской Республике.

Ранее в воскресенье сообщалось о смерти депутата Госдумы Николая Борцова. Он умер на 78-м году жизни. Борцов стал депутатом ГД 19 сентября 2021 года, являлся депутатом пяти созывов, членом фракции «Единая Россия», а также членом комитета Госдумы по делам национальностей. Наряду с этим имел ученое звание — почетный профессор Государственного университета по землеустройству.