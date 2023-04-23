Глава минобороны Эстонии захотел увидеть распад России

Глава минобороны Эстонии Мартин Херем назвал единственным благоприятным для Запада вариантом окончания боевых действий на Украине распад России на мелкие государства. Об этом он заявил в воскресенье, 23 апреля, в эфире телеканала ERR.

«Россия должна просто развалиться на разные маленькие страны, у которых не так много власти, потому что иначе, еще раз повторюсь, я не вижу хорошего окончания конфликта на Украине», — сказал Херем.

По его словам, только в таком случае Россия не будет опасна для стран Запада.

В феврале президент США Джо Байден заявил, что США и страны Евросоюза (ЕС) не стремятся контролировать или уничтожить Россию. Он отметил, что Запад не планирует нападать на нее.

В том же месяце в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что с 1991 года Запад не оставлял попыток поджечь постсоветское пространство и уничтожить Россию как самую большую часть СССР.

В декабре 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» в украинском конфликте для уничтожения России. По его словам, США стремятся извлечь максимальную выгоду из конфликта в экономическом и военно-стратегическом плане.