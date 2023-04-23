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Глава минобороны Эстонии захотел увидеть распад России

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Фото: commons.wikimedia.org
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Глава минобороны Эстонии Мартин Херем назвал единственным благоприятным для Запада вариантом окончания боевых действий на Украине распад России на мелкие государства. Об этом он заявил в воскресенье, 23 апреля, в эфире телеканала ERR.

«Россия должна просто развалиться на разные маленькие страны, у которых не так много власти, потому что иначе, еще раз повторюсь, я не вижу хорошего окончания конфликта на Украине», — сказал Херем.

По его словам, только в таком случае Россия не будет опасна для стран Запада.

«Запад воюет против России, используя украинский народ»
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В феврале президент США Джо Байден заявил, что США и страны Евросоюза (ЕС) не стремятся контролировать или уничтожить Россию. Он отметил, что Запад не планирует нападать на нее.

В том же месяце в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что с 1991 года Запад не оставлял попыток поджечь постсоветское пространство и уничтожить Россию как самую большую часть СССР.

В декабре 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО хотят победы «на поле боя» в украинском конфликте для уничтожения России. По его словам, США стремятся извлечь максимальную выгоду из конфликта в экономическом и военно-стратегическом плане.

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