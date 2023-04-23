Gatik лишилась страховки за перевозку российской нефти по цене выше $60

Танкерная компания Gatik Ship Management, которая активно участвует в перевозке российской нефти, лишилась стандартной отраслевой страховки, так как нарушила ценовой предел, установленный странами G7 на транспортировку топлива. Об этом сообщило 23 апреля издание Bloomberg.

Источник агентства рассказал, что компания потеряла страховку на возмещение убытков, которая покрывала риски, например, столкновения и разлива энергоресурса.

Отмечается, что Gatik намеревалась перевозить нефть, купленную по ценам выше порога, установленного странами «большой семерки» (более $60).

В материале издания подчеркнули, что адрес компании, которая находится в Мумбаи, «возник из ниоткуда», когда Запад усилил санкции против России в прошлом году. Также добавляется, что Индия не присоединилась к ограничениям цен и не объявляла санкции в отношении нефти из России.

Страны G7 и Австралия установили 5 декабря 2022 года потолок цены в $60 за баррель нефти российского происхождения.

С 5 февраля действуют аналогичные ограничения на морские поставки нефтепродуктов из РФ — потолок цен на уровне $100 за баррель для бензина и дизельного топлива, $45 за баррель — на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью.

3 марта глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель 3 марта указал на то, что отказ от российской нефти может серьезно дестабилизировать рынок. Также Боррель заявил, что ЕС не имеет ничего против поставок российских энергоносителей в государства, которые не являются участниками санкционной кампании.

17 февраля китайское издание China Daily отметило, что потолок цен на нефть укрепил экономику России, оказав негативное влияние на экономику западных стран. Издание писало, что сокращение Россией добычи нефти после введения санкций вскоре приведет к ужесточению рынка и скачку цен на топливо.