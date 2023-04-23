Реклама
Прямой эфир
Армия
Bild сообщила об уходе ВСУ с последних позиций в центре Артемовска
Общество
В Госдуме сообщили о смерти депутата Узденова
Общество
В вузах могут увеличить число бюджетных мест по инженерным и медицинским специальностям
Политика
Медведев предупредил об ответе РФ в случае запрета G7 на поставку товаров в РФ
Общество
Двух подростков задержали в Самарской области за осквернение 50 надгробий на кладбище
Мир
СМИ узнали о нелетном состоянии поставленных Киеву истребителей МиГ-29
Мир
Москва применит ограничительные меры в отношении журналистов из США
Мир
Gatik лишилась страховки за перевозку российской нефти по цене выше $60
Мир
Миссия РФ в ООН назвала невыдачу виз журналистам пренебрежением международным правом
Мир
ВС Белоруссии начали подготовку площадки для комплексов «Тополь»
Мир
Сообщается о бегстве из тюрьмы свергнутого президента Судана
Мир
На Западе назвали главным страхом Зеленского провал планируемого наступления ВСУ
Армия
Сальдо опроверг слухи о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
Сюжет:

Gatik лишилась страховки за перевозку российской нефти по цене выше $60

Bloomberg: Gatik лишилась страховки за перевозку российской нефти по цене выше $60
0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Танкерная компания Gatik Ship Management, которая активно участвует в перевозке российской нефти, лишилась стандартной отраслевой страховки, так как нарушила ценовой предел, установленный странами G7 на транспортировку топлива. Об этом сообщило 23 апреля издание Bloomberg.

Источник агентства рассказал, что компания потеряла страховку на возмещение убытков, которая покрывала риски, например, столкновения и разлива энергоресурса.

Отмечается, что Gatik намеревалась перевозить нефть, купленную по ценам выше порога, установленного странами «большой семерки» (более $60).

В материале издания подчеркнули, что адрес компании, которая находится в Мумбаи, «возник из ниоткуда», когда Запад усилил санкции против России в прошлом году. Также добавляется, что Индия не присоединилась к ограничениям цен и не объявляла санкции в отношении нефти из России.

Постоим в тени: почему экспорт нефти из РФ не удалось ограничить
Вопреки введенным санкциям, объемы зарубежных поставок практически не снижаются

Страны G7 и Австралия установили 5 декабря 2022 года потолок цены в $60 за баррель нефти российского происхождения.

С 5 февраля действуют аналогичные ограничения на морские поставки нефтепродуктов из РФ — потолок цен на уровне $100 за баррель для бензина и дизельного топлива, $45 за баррель — на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью.

3 марта глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель 3 марта указал на то, что отказ от российской нефти может серьезно дестабилизировать рынок. Также Боррель заявил, что ЕС не имеет ничего против поставок российских энергоносителей в государства, которые не являются участниками санкционной кампании.

17 февраля китайское издание China Daily отметило, что потолок цен на нефть укрепил экономику России, оказав негативное влияние на экономику западных стран. Издание писало, что сокращение Россией добычи нефти после введения санкций вскоре приведет к ужесточению рынка и скачку цен на топливо.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023