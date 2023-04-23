На Алтае задержали подозреваемого в избиении падчерицы мужчину

Сотрудники Следственного комитета РФ по Алтайскому краю задержали мужчину, подозреваемого в жестоком избиении малолетней падчерицы. Об этом сообщила в пресс-службе СК по региону в воскресенье, 23 апреля.

Там уточнили, что вечером 21 апреля между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. На следующий день в ходе продолжившейся ссоры он избил женщину и ее 11-летнюю дочь.

«В ходе распития спиртного между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Вернувшись домой утром, мужчина избил женщину. После этого злоумышленник нанес кулаками удары своей 11-летней падчерице, причинив множественные переломы костей лица, тела и черепно-мозговую травму», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что девочка в настоящий момент находится в реанимации.

В отношении задержанного мужчины готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Днем ранее Краснодарский краевой суд приговорил жительницу Краснодара к 17 годам тюремного заключения по делу об истязании и жестоком убийстве пятилетнего сына, а ее муж, пытавшийся переложить вину за гибель ребенка, который приходился ему пасынком, на жену, получил от суда 22 года колонии. По версии следствия, Сергей и Алена Бугорковы занимались регулярными избиениями своего пятилетнего сына, нередко используя для нанесения ударов подручные средства.

Ребенок скончался в ночь на 10 июня 2022 года, когда супруги нанесли ему 38 ударов по голове и туловищу деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами.