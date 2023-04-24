В ритме — танцы: звезды на белой вечеринке и кадры со съемок клипа ТО-МА

Звезды собрались на белой вечеринке, которая традиционно проходит во время ММКФ. На ней вручили премию «Аванс» самым перспективным молодым актерам. «Известия» побывали на съемках нового клипа певицы ТО-МА: площадку стилизовали под старый цирк. Участники группы HammAli&Navai рассказали о подготовке к первому стадионному концерту. По «Сумеркам» могут снять сериал, а с Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей и о светских мероприятиях прошлой недели.

Белый прием

Открытие 45-го Московского международного кинофестиваля состоялось 20 апреля в столице. И если для выхода на красную ковровую дорожку большинство артистов отдало предпочтение черному цвету, то на следующий день они облачились в total white. Такой дресс-код действовал на вечеринке, которую традиционно в рамках ММКФ проводит «КиноРепортер».

«Наконец закончилась эта чернота, эта мгла! Я по жизни обожаю белый с добавлением красного. Сегодня здесь такой белый день — чудо!» — восклицала народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

Журнал собрал звезд российского кино, театра и телевидения, чтобы вручить юбилейную, десятую премию «Аванс» самым перспективным молодым российским актерам. Хозяйкой вечера стала основатель и главный редактор издания Мария Лемешева.

Елена Бирюкова с дочерью Александрой Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Ева Смирнова Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Ольга Макеева Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Виталий Гогунский Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Сергей Гармаш Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Анна Шатилова Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Светлана Камынина Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Алексей Чадов и Агния Дитковските Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Елизавета Арзамасова Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Ирина Безрукова и Дина Корзун Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Денис Власенко Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Олеся Судзиловская Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Анастасия Резник Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Ида Галич Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Кузьма Котрелев и Елизавета Ищенко Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Александр Иванов Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Люся Чеботина Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер» Фото: пресс-служба журнала «КиноРепортер»

«Многие артисты становятся звездами с такой неуловимой харизмой, которая будто витает вокруг. Они даже сами, может быть, не понимают этого, потому что молодые еще. И нам надо уловить этот момент, — сказала она. — Мне кажется, это очень важно — на старте дать почувствовать артисту, что он нужен, любим, важен. Это наша миссия».

В разные годы «Аванс» получали Милош Бикович, Ирина Старшенбаум, Тихон Жизневский и другие тогда еще начинающие актеры. В этот раз награда досталась звезде сериала «Алиса не может ждать» Елизавете Ищенко и Кузьме Котрелеву, знакомому зрителю по сериалам «ЮЗЗЗ» и «Кафе «Куба».

После завершения торжественной церемонии вечеринка продолжилась в ритме танца под песни Люси Чеботиной, Лизы Гинзбург и IVAN.

Белый дресс-код поддержали Алексей Чадов и Агния Дитковските, Елизавета Арзамасова, Олеся Судзиловская, Виталий Гогунский, Ида Галич, Анастасия Резник и другие гости. Впрочем, были и те, кто не последовал рекомендации организаторов: Владимир Мединский и Сергей Гармаш, например, появились в темных костюмах.

Съемки клипа певицы ТО-МА

Воздушные гимнасты, фокусники, змея, ворон, черт с рогами и ТО-МА, увешанная ножами, — певица готовит клип в стиле старого мрачного цирка на свою новую песню «А он». Режиссерами выступили Саша Сахарная и Николай Французов, которые работали со многими известными артистами. Например, они сняли клип на сингл «Кукла» группы Artik & Asti.

Съемки проходили во «Дворце на Яузе». Внутри художники создали несколько разных локаций. Одна из них — кабинет психотерапевта, который больше походил на пыточную из фильма ужасов. Внутри кресло с ремнями для пациента и полиэтилен вместо стен. По сюжету героиня приходит на прием, а оттуда мистическим образом попадает в цирк. На сцене снимали ее появление — сквозь дым в огромной прозрачной шкатулке в платье с пришитыми к нему антикварными ножами. Вес наряда — около 15 кг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Платье мы создавали специально для этой съемки, вдохновившись работами турецкого дизайнера. Я стояла много часов на примерке в кузнице, когда эти ножи изгибали, потом мы вымеряли, как они должны лечь на моем теле, — рассказала «Известиям» певица.

На всё — от задумки до выхода клипа — уходит много времени. Только подготовка заняла несколько месяцев. А релиз видео — в июне.

— Люди привыкли не заморачиваться: машину поставил, девушки танцуют… А здесь хотелось прям всё выверить , мне по-другому неинтересно. Я делаю то, что потом получает мировые награды. Это точно не тренд. Это скорее исключение и желание приблизить наш российский шоу-бизнес к мировому, показать, что мы можем сделать не хуже. Это абсолютно зарубежный формат, когда ты долго готовишь, продумываешь особенную историю ни на что не похожую, как, например, в клипах Мадонны, Бритни Спирс, Бейонсе, — рассказал «Известиям» продюсер Николай Степанов.

Стадионный концерт HammAli&Navai

«Пустите меня на танцпол», «Девочка-война», «Птичка» и другие хиты группы HammAli&Navai 29 апреля прозвучат на «ВТБ Арене». Группа впервые даст сольный концерт на стадионе. С ними выступят и приглашенные артисты: Баста, Мари Краймбрери, Macan. А к команде музыкантов присоединится виолончелист из Колумбии Анджело Торрес, который играл с Шакирой.

— Я очень рад и в восторге, что получился контакт с группой. Буду сильно стараться играть по-колумбийски красиво, — сказал он «Известиям».

Сами рэперы говорят, что особенных эмоций в связи с масштабом сольника не испытывают, потому что для них это в первую очередь встреча со слушателями и неважно, пройдет она в небольшом зале или на стадионе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Разница только в техническом плане. Сейчас подготовка более серьезная — нужно всех разместить, обеспечить хорошим звуком», — сказали они.

Во время очередной репетиции артисты рассказали журналистам, как настраиваются на выступление и что можно найти в их гримерке.

«Колонка. Наваи очень любит ставить песни, петь, беситься, веселиться, чтобы подготовиться, поднять эмоциональный уровень. Здоровое питание у нас стоит, чтобы на ночь не наедаться. Мы за пять лет гастролей из-за того, что постоянно на ночь ели не очень здоровую пищу, посадили здоровье, и с возрастом это замечаешь, и сейчас на ночь едим творожок. Я похудел. Мне нравится в таком состоянии», — рассказал один из участников группы Александр Алиев.

Сериал по «Сумеркам»

Фото: West

Новость о том, что по «Гарри Поттеру» снимут сериал, была только началом. Теперь повод порадоваться есть и у фанатов вампирской саги «Сумерки» писательницы Стефани Майер. The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщил, что проект в разработке, а над сценарием будет работать Шинейд Дэйли («Соври мне», «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Воспитанные волками»). Но в то же время, по информации издания, пока неизвестно, будет ли сериал ремейком книг или станет ответвлением от сюжета.

С Алека Болдуина сняли обвинения

Фото: Global Look Press/IMAGO/M10s

В громком деле о непредумышленном убийстве оператора на съемочной площадке фильма «Ржавчина» новый поворот. Прокуратура сняла обвинения c актера Алека Болдуина.