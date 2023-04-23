Двух подростков задержали в Самарской области за осквернение 50 надгробий на кладбище
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- Двух подростков задержали в Самарской области за осквернение 50 надгробий на кладбище
Двух подростков задержали за осквернение 50 надгробий на Поворинском кладбище в Балашове Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону в воскресенье, 23 апреля.
Там рассказали, что сообщение о повреждении надгробий поступило в правоохранительные органы от сторожа, после чего была организована проверка данного факта.
«В ходе проведения проверочных мероприятий была установлена причастность к совершению данного правонарушения двух несовершеннолетних 12 и 13 лет», — отметили в пресс-службе ГУ МВД.
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