Страны Балтии осудили посла КНР Лю Шайе за слова о суверенитете постсоветских стран

Мнение китайского посла во Франции Лю Шайе, которое он высказал по поводу суверенитета постсоветских стран и положения Крыма, 23 апреля подверглось критике в Латвии, Эстонии и Литве, а также на Украине.

Дипломат пояснил, что не существует международного соглашения, которое конкретизировало бы статус постсоветских государств как суверенных стран, уточняет «Газета.Ru». А что касается Крыма, то он изначально принадлежал России и перешел к Украинской ССР только в 1954 году после решения Никиты Хрущева, указал посол в интервью французскому телеканалу LCI.

На эти слова украинский посол во Франции заявил, что у его китайского коллеги могут быть проблемы с географией. А глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич назвал замечание дипломата неприемлемым и заявил об ожидании от Пекина опровержения высказываний Лю Шайе.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна сообщил, что намерен вызвать посла Китая для разъяснений по поводу прозвучавшего высказывания. А его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис сразу же заявил о недоверии Китаю, который хочет способствовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

«Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю в «посредничестве в мире на Украине», то вот китайский посол, утверждающий, что Крым — это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы», — отметил Ландсбергис в соцсети.

В свою очередь, политолог Владимир Олейник в беседе с «Известиями» 23 апреля сообщил, что посол Китая во Франции говорил с точки зрения исторического аспекта, когда заявил о принадлежности Крыма России. Кроме того, по мнению политолога, «дипломат такого уровня не стал бы говорить отсебятину» и, вероятно, подобная точка зрения есть в МИД Китая.

Ранее, 21 апреля, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин всегда занимал объективную и справедливую позицию в отношении украинского кризиса. Он также подчеркнул, что ни одно государство не имеет права вмешиваться в отношения России и КНР.

24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Его цель — продолжение конструктивной роли в разрешении кризиса и достижении мира.

27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут представить обстоятельства возвращения Крыма Украине.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.