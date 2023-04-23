Москва применит ограничительные меры в отношении журналистов из США

Россия применит ограничительные меры в отношении журналистов из США. Об этом сообщил 23 апреля дипломатический источник.

«После такого отношения, которое Вашингтон проявил к российским журналистам, я думаю, для них не будет удивлением, если аналогичное отношение они увидят в отношении своих собственных журналистов. <...> В отношении американских журналистов будет применяться подход с учетом этих новых обстоятельств», — сказал источник.

Журналисты должны были сопровождать делегацию главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН. До вылета в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что «манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо».

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США надолго запомнят ответ России на невыдачу виз журналистам. Он назвал этот шаг со стороны Вашингтона «игрой на нервах и «издевательством». Рябков дополнил, что «американцы делали вид, что они работают, решение вот-вот будет найдено».

Тогда же министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская сторона «не забудет, не простит» отказ Соединенных Штатов в выдаче виз журналистам из России. По его словам, действия Вашингтона показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова.

Заседание Совета Безопасности ООН состоится 25 апреля на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования. Встречу посетит Лавров.

Провокации против дипломатов и журналистов из России, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.