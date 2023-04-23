МИД РФ предупредил о серьезном ответе на невыдачу США виз журналистам

Американцы надолго запомнят ответ России на невыдачу виз журналистам, предупредил 23 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы найдем формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят», — заявил он.

«Очередной возмутительный, абсолютно неприемлемый прием использовали американцы при подготовке к участию министра иностранных дел РФ [Сергея] Лаврова в мероприятиях завершающегося председательства России в СБ ООН», — подчеркнул он.

Рябков назвал этот шаг со стороны США «игрой на нервах» и «издевательством».

«Это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать», — возмутился он, общаясь с журналистами, которые приехали в аэропорт для поездки в Нью-Йорк.

Как подчеркнул дипломат, «американцы делали вид, что они работают, решение вот-вот будет найдено».

«Мы на протяжении последних дней неоднократно обращались к ним по этому вопросу. Тем не менее результат, как вы видите, плачевный, и это вопреки тому, что нам давались заверения о том, что визы на подходе, вот-вот будут выданы. Всё это вранье. Это откровенная ложь, и она не красит страну, принимающую у себя на своей территории штаб-квартиру ООН. Журналисты должны были освещать важнейшее мероприятие в рамках российского председательства в СБ ООН», — высказался Рябков.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что все запланированные у Лаврова мероприятия в Нью-Йорке — «это крупные информационные поводы».

«И наш пресс-пул обязательно должен был быть с нами. Этого не случилось. Ответственность целиком на американской стороне», — дополнил он.

Группа российских журналистов, которая должна была сопровождать Лаврова в командировке, не получила визы. Об этом сообщила ранее, 23 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сказала, что «манипулирование темой свободы слова и правами журналистов налицо».

Лавров отправляется на заседание Совбеза ООН, которое пройдет 25 апреля на министерском уровне. Темой встречи станет ближневосточное урегулирование.

В середине апреля Штаты начали выдавать визы членам делегации РФ во главе с Лавровым для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Еще тогда отмечалось сохранение «тупиковой ситуации с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу» делегации.

Провокации против дипломатов из России, в том числе которые связаны с отказом в выдаче им виз, в ряде стран Запада выросли в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.