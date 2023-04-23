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ВС Белоруссии начали подготовку площадки для комплексов «Тополь»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Белорусские военнослужащие начали приводить в порядок стартовые позиции ракетного комплекса «Тополь», сообщили в пресс-службе минобороны республики 23 апреля.

«Белорусские военнослужащие приступили к сезонным работам по благоустройству объектов, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения», — рассказали в военном ведомстве.

Из сообщения пресс-службы следует, что задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранность и поддержание в готовности к использованию инфраструктуры, оставшейся от находившихся там войск стратегического назначения, а также благоустроить территории после зимнего периода.

«Тополь» — ракетный комплекс стратегического назначения наземного базирования, в котором самоходные пусковые установки с ракетами могут передвигаться по бездорожью, а его применение осуществляется со специально подготовленных стартовых позиций.

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В начале апреля белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Минске. В рамках беседы Лукашенко указал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия.

Он констатировал, что Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта.

Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое оружие в Европе.

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