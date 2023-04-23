Непомнящий сыграл вничью в 10-й партии матча ЧМ по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с китайским шахматистом Дин Лижэнем в ходе 10-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча проходила 23 апреля в Астане.

Партия завершилась вничью из-за недостатка фигур на 45-м ходу. На данный момент, по прошествии 10 партий, счет в матче составляет 5,5:4,5 в пользу россиянина.

Следующая, 11-я, партия состоится в понедельник, 24 апреля, Непомнящий будет играть белыми, пишет «Спорт-Экспресс». Призовой фонд матча составляет $2 млн. Победитель получит 60% от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

Ранее, 21 апреля, Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в девятой партии матча за звание чемпиона мира. Непомнящий играл белыми фигурами. Партия закончилась на 82-м ходу, став самой продолжительной в рамках матча.

Всего в матче за звание чемпиона мира предусмотрено 14 партий с классическим контролем времени. Если один из соперников набирает 7,5 очка, то он побеждает. В противном случае предусмотрены четыре партии тай-брейка с контролем 25 минут на все ходы партии плюс 10 секунд после каждого хода.

Если счет и в этом случае остается равным, то шахматисты играют две блиц-партии. Если победитель не выявлен, то шахматисты проводят еще две такие же партии. Затем предусмотрена одна партия с контролем времени 3 минуты + 2 секунды после каждого хода. В случае ничьей гроссмейстеры меняются фигурами и проводят новые партии до тех пор, пока не будет определен победитель.

Шахматисты не могут согласиться на ничью до 40-го хода черных. До 40-го хода претензия на ничью одобряется только через арбитра в случае трехкратного повторения хода.

Непомнящий в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) находится на втором месте, сейчас у него 2793 очка. Дин Лижэнь располагается в рейтинге на третьей строчке (2788).