В СИЗО Москвы умер обвиняемый в развратных действиях в отношении своей дочери
Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве подтвердило факт смерти в СИЗО-4 в Северном Медведкове мужчины, обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного УФСИН в воскресенье, 22 апреля.
«22 апреля на своем спальном месте в палате медицинской части СИЗО-4 был обнаружен без признаков жизни обвиняемый по ч. 4 ст. 132 УК РФ 1973 года рождения», — рассказали в пресс-службе.
В УФСИН добавили, что на место происшествия были вызваны медработник СИЗО, а также городская бригада скорой медицинской помощи. Предварительной причиной смерти стало хроническое заболевание.
О происшествии проинформированы СК и прокуратура, уточнили в службе исполнения наказаний.
Дело обвиняемого в развратных действиях в отношении своей 13-летней дочери рассматривалось в Бабушкинском суде Москвы.
До этого, 17 февраля, в московском СИЗО умер 73-летний Николай Бухонин, который находился под стражей по делу о сексуальном насилии над детьми. Сообщалось, что он умер от тяжелых травм, которые получил в январе 2022 года. По факту смерти задержанного проводится проверка.