Силы РФ в районе Харькова поразили цеха для ремонта украинских БПЛА «Стриж»
Российские войска поразили цеха для ремонта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Стриж» Вооруженных сил Украины недалеко от Харькова. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 23 апреля.
«В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялись ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов», — сказал Конашенков.
Также он сообщил, что в Харьковской области, в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка, российскими силами были пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
«За сутки на данном направлении уничтожены до 95 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа», — рассказал официальный представитель российского Минобороны.
До этого, 19 апреля, Конашенков сообщал, что в Харьковской области, в районах Котляровки, Загоруйковки, Ивановки и Першотравневого, поражены подразделения противника. Он уточнял, что в этих районах за сутки были уничтожены свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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