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Силы РФ в районе Харькова поразили цеха для ремонта украинских БПЛА «Стриж»

Минобороны РФ: в районе Харькова поражены цеха для ремонта украинских БПЛА «Стриж»
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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Российские войска поразили цеха для ремонта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Стриж» Вооруженных сил Украины недалеко от Харькова. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 23 апреля.

«В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялись ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов», — сказал Конашенков.

Также он сообщил, что в Харьковской области, в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка, российскими силами были пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«За сутки на данном направлении уничтожены до 95 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа», — рассказал официальный представитель российского Минобороны.

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До этого, 19 апреля, Конашенков сообщал, что в Харьковской области, в районах Котляровки, Загоруйковки, Ивановки и Першотравневого, поражены подразделения противника. Он уточнял, что в этих районах за сутки были уничтожены свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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