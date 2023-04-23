Оператор рассказал об удивлении генералов в штабах СВО приезду Путина

Для работающих в штабах «Восток» и «Днепр» в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Херсонской области военачальников стал неожиданностью внезапный приезд президента России Владимира Путина. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 23 апреля рассказал оператор Михаил, сопровождавший главу государства.

«Было какое-то количество встречающего генералитета, <...> которые встречали неизвестно для них кого. Насколько я понимаю, для них это было обозначено как какое-то руководство. <...> То есть они встречали кого-то высокопоставленного, но без конкретики», — рассказал оператор, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

По словам Михаила, когда выехал кортеж, а из автомобиля вышел президент, для большинства из военачальников это стало большим удивлением. Это было видно по их глазам, подчеркнул оператор. Он также рассказал, что после этого в штабах прошли совещания. Михаил заметил, что к приезду главы государства никто не готовился.

«Видно было, что там бытовые условия для пребывания: где нужно, лежит одежда, <...> видно рабочий процесс, люди заняты делом. И в этот момент заходит верховный главнокомандующий», — пересказал происходившее сотрудник.

Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции (СВО) 18 апреля. В штабе группировки «Днепр» российский лидер заслушал доклады командующего ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

Президент отметил обстоятельный доклад Теплинского, указав, что его высоко оценили в Минобороны и Генштабе. Там же глава государства поздравил военнослужащих с Пасхой.

В этот день Путин также посетил штаб «Восток», где присутствовали командующий группировкой войск сил «Юг» Сергей Кузовлев, командующий группировкой войск сил «Центр» Андрей Мордвичев, командующий группировкой войск сил «Запад» Евгений Никифоров, замкомандующего объединенной группировкой войск сил Александр Лапин.

Комментируя визит президента в зону СВО, военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что таким образом Путин дал понять, что доверяет командованию группировками российских войск. Глава государства, по словам эксперта, также показал, что он является «тем верховным арбитром, который принимает все кадровые решения и несет за них ответственность».

Сам президент заявил, что лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР для того, чтобы не отрывать военных от дел.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.