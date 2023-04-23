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Сальдо опроверг слухи о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
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Сальдо опроверг слухи о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра

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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал сообщения о высадке боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра не соответствующими действительности. Об этом он заявил в воскресенье, 23 апреля.

«Ресурсы врага распространяют ложь о «плацдармах» в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения», — сказал Сальдо «РИА Новости».

При этом врио главы региона отметил, что ряд российских информационных платформ «ведется на эту приманку», стремясь к сенсациям или от недостаточного опыта, отмечает «Газета.Ru».

Сальдо призвал доверять только официальной информации.

Он отметил, что могут наблюдаться отдельные случаи высадки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на левом берегу реки, однако при этом боевики ВСУ, по его словам, успевают только «сделать селфи, перед тем как будут накрыты огнем артиллерией или сброшены в воду».

Сальдо подчеркнул, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра нет и не было.

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Ранее, 18 апреля, наводчик-оператор танка с позывным Атлас рассказал корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой о попытках ВСУ форсировать Днепр. По его словам, подобные вылазки диверсионные группы противника делают в основном на катерах, однако они, как правило, безуспешны и перебраться на левый берег не удается.

11 апреля военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» высказал мнение о том, что форсирование Днепра — сложная операция, которая может оказаться самоубийственной для ВСУ. Он напомнил, что в прошлом октябре украинцы предприняли самую массовую операцию по пересечению реки и в результате понесли гигантские потери.

В начале апреля российские военные также рассказывали, что на плевом берегу сейчас достаточно тихо: ВСУ прорвать оборону пытаются редко и делают это только малыми группами.

Херсонская область, так же как и Запорожская, а также Донецкая и Луганская народные республики, вошла в состав России по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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