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MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Российский фрегат «Маршал Шапошников», оснащенный гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», является самым опасным военным кораблем РФ. Об этом написал американский журнал Military Watch (MWM) в воскресенье, 23 апреля.

Авторы текста указывают на то, что в рамках поддержания актуальности боеспособности Военно-морского флота Россия с 2017 года реализовала одну из самых масштабных программ модернизации «Маршал Шапошников».

Отмечается, что при модернизации фрегат получил значительные усовершенствования датчиков, электроники и вооружения.

«Наиболее сознательным усовершенствованием «Маршала Шапошникова» стала интеграция гиперзвуковой крылатой ракеты «Цикрон», что было подтверждено в конце 2019 года и чему способствовала интеграция системы вертикального пуска», — сообщают авторы статьи, добавляя, что это оружие считается самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире.

Уточняется, что благодаря одним только «Цирконам» российский фрегат способен нейтрализовать всю надводную ударную группу без необходимости задействовать другое вооружение.

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Генеральный директор, главный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов в конце января рассказал, что гиперзвуковая ракета «Циркон» надводного базирования будет принята на вооружение ВМФ в 2023 году. По его словам, дальность удара ракеты составляет свыше 900 км.

Тогда же военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Известиям» о технических характеристиках «Циркона». По его словам, ракета предназначена для поражения морских целей и возможных ударов по наземным целям. Она имеет скорость более 9 Махов, то есть примерно 11 тыс. км/ч, дальность полета составляет до 1 тыс. км.

4 января президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного «Цирконами». Он назвал это событие знаменательным.

Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России.

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