Политолог назвал «сказками» озвученную Германией причину высылки дипломатов РФ

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» 23 апреля назвал сказками озвученную Германией причину высылки российских дипломатов из страны.

«Для того чтобы общественное мнение воспринимала это более или менее нормально, они рассказывают сказки про то, что все эти дипломаты, которых они высылают, были разведчиками, шпионами, что высылка — это сокращение возможностей для российских спецслужб вести разведку в Германии», — сказал Светов.

По его мнению, подобные действия демонстрируют, что Берлин не ценит возможности сотрудничества с Москвой.

Кроме того, Светов также напомнил о словах канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия обеспечила себе свободу от поставок российских газа, нефти и угля. Политолог отметил, что теперь Берлин зависит от США и платит в три раза дороже, нанося ущерб своей промышленности.

22 апреля немецкий телеканал N-tv со ссылкой на внешнеполитическое ведомство ФРГ сообщил, что МИД Германии выслал российских дипломатов по причине необходимости «сократить присутствие спецслужб РФ» на территории страны.

В этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что свыше 20 дипломатов ФРГ высылают из России в рамках ответной реакции РФ на решение Берлина.

В 2022 году РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Таким образом они реагируют на проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.