Дерипаска ожидает, что доллар перестанет быть доминирующей валютой через пять лет

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предположил, что доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через пять лет. Об этом он заявил в воскресенье, 23 апреля, в своем Telegram-канале.

По его словам, еще пять-семь лет назад абсолютное превосходство американской валюты в мировых расчетах казалось незыблемым, однако теперь этому доминированию приходит конец.

«Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона (превосходства доллара. — Ред.)», — написал Дерипаска.

В свою очередь экономист, директор Института нового общества Василий Колташов прокомментировал соответствующий прогноз российского бизнесмена в беседе с «Известиями». По мнению эксперта, сказать однозначно, что доллар через пять-семь лет перестанут использовать, не представляется возможным.

«Это будет зависеть от того, как, например, будут развиваться военные действия на Украине, как будет выглядеть обстановка вокруг Тайваня, удастся ли американцам произвести государственный переворот в Латинской Америке», — пояснил Колташов.

До этого, 19 апреля, издание Business Insider отметило, что положение доллара как мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года.

В этот же день газета Financial Times писала, что США ускорили процесс краха доллара, когда решили использовать мировую финансовую систему против России. Валютный аналитик Стивен Джен уточнил, что доля американской валюты среди официальных мировых резервных уменьшилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021 году, а в 2022-м уровень упал еще ниже — до 47%.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» 28 февраля отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».