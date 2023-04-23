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Умер депутат Госдумы Николай Борцов

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Депутат Государственной думы и почетный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов умер на 78-м году жизни. Об этом сообщил в воскресенье, 23 апреля, глава региона Игорь Артамонов.

«Николай Иванович очень много сделал для развития и родного района, и области в целом. <…> Детские площадки и скверы, оборудование для больниц и поликлиник, поддержка одаренных детей и многодетных семей <...> — далеко не полный список того, что делал Николай Иванович для своих земляков», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования его родным и близким и вместе с тем отметил, что Борцов был патриотом своей страны, который всегда готов прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Борцов стал депутатом Государственной думы 19 сентября 2021 года. Являлся депутатом пяти созывов, был членом фракции «Единая Россия», а также членом комитета Госдумы по делам национальностей. Наряду с этим имел ученое звание — почетный профессор Государственного университета по землеустройству.

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