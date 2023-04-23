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Херш сообщил о выговоре Зеленскому от главы ЦРУ за Mercedes у чиновников

Журналист Херш узнал о полученном Зеленским выговоре от главы ЦРУ за автомобили Mercedes у чиновников
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Фото: flickr.com
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Президент Украины Владимир Зеленский получил выговор от главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса за то, что украинские чиновники и генералы ездят по Киеву на новых автомобилях Mercedes. Об этом сообщил 23 апреля американский журналист Сеймур Херш в эфире программы Going Underground, фрагмент которой публикует RT.

По сведениям Херша, американская сторона передала украинскому лидеру список из 35 чиновников, которые замешаны в коррупции. После этого 10 из попавших в список были уволены, указал журналист.

Он выразил мнение, что таким образом Зеленскому хотели дать ясно понять, что чиновники и генералы из США начинают очень злиться на президента Украины, так как он «слишком много прикарманивает» и «больше забирает себе», чем отдает на нужды страны. Херш также отметил, что уровень коррупции на Украине сейчас является запредельным.

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17 апреля стало известно, что власти США выделят $20 млн на усиление контроля за расходами средств, которые направляются Украине напрямую из американского бюджета. В ведомстве добавили, что такая мера должна «еще больше укрепить надзор и подотчетность правительства Украины» при использовании средств, которые оно получает от Соединенных Штатов.

Ранее, 15 апреля, стало известно, что Вашингтон направит Киеву еще $4,9 млрд бюджетной помощи в сентябре. Отмечается, что эти средства позволят украинскому правительству предоставлять «важнейшие услуги своим гражданам».

20 апреля бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что поводом для отказа стран Запада от любой помощи Украине может стать повсеместная коррупция в стране. По его мнению, Европа должна понять, что Украина — это гнилой корабль. Также он отметил, что США могут знать о коррупции на Украине и помогать в ее сокрытии.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала СВО. Несмотря на заявление президента Зеленского еще в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

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