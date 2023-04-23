Австрийский экономист предложил Западу усилить санкции против России

Усилить давление на Россию помогло бы внесение странами Запада в санкционный список средств первой необходимости, например лекарств. Об этом заявил в воскресенье, 23 апреля, глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер в интервью изданию Der Spiegel.

По его словам, оказать давление на Москву может еще множество направлений.

«Я имею в виду, к примеру, фармацевтическую отрасль промышленности», — сказал Фельбермайер.

Австрийский экономист добавил, что Россия научилась находить выход из поставленных ей ограничений.

Ранее, 30 марта, президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. Он отметил, что для решения этой задачи понадобится модернизировать оборудование, построить новые производства, улучшить технологии и нарастить кадровый и материально-технический потенциал научно-исследовательских лабораторий.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что спустя год после введения антироссийских санкций система здравоохранения начала наращивать обороты, в том числе и по разработке и производству отечественной медицинской продукции. По словам Мурашко, на сегодняшний день доля отечественных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств составляет 82%.

Ныне действующий 10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.