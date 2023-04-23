«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников

Наемник из Финляндии показал последствия удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по базе иностранных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») 23 апреля.

В описании к видео отмечается, что наемник только сейчас смог поделиться кадрами удара по Яворовскому полигону, который произошел 13 марта 2022 года. На самих кадрах виден лишь сильный пожар за деревьями, происходящее запечатлено в темное время суток.

В результате удара ВС РФ были ликвидированы 60 наемников из разных стран, еще более 50 умерли от полученных ранений. В «РВ» подчеркнули, что это деморализовало действующих бойцов иностранного легиона и отбило желание у многих потенциальных наемников сражаться на стороне ВСУ.

«Всего ликвидировано более 120 представителей разных стран», — указано в сообщении.

Ранее, 14 апреля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что количество иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в спецоперации, стремительно увеличивается. По его мнению, людей из-за рубежа, которые добровольно едут сражаться на стороне Киева, нельзя назвать психически здоровыми.

До этого, 7 апреля, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал всех американских наемников покинуть территорию Украины. Он считает, что оставшиеся с большой долей вероятности могут погибнуть.

Газета The New York Times 25 марта написала, что в иностранный легион Украины входит только 1,5 тыс. военных вместо заявленных 20 тыс. Издание упомянуло, что легион был наспех сформирован украинским правительством. При наборе в него проверка биографии потенциальных добровольцев длилась не более 10 минут. Многих из них газета характеризует как непригодных для выполнения своих обязанностей.

За день до этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что иностранные военные являются легальной целью и подлежат уничтожению в рамках спецоперации на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.