Реклама
Прямой эфир
Авто
МВД включило в теорию экзамена на права правила использования электросамокатов
Армия
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Мир
Министры сельского хозяйства G7 выступили за продление зерновой сделки
Общество
Умер депутат Госдумы Николай Борцов
Мир
Херш сообщил о выговоре Зеленскому от главы ЦРУ за Mercedes у чиновников
Спорт
Тренер Уэйн Руни назвал лучшим в мире футболистом Эрлинга Холанда
Армия
ВКС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области
Мир
Во Франции более 10 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу
Мир
Президент Бразилии призвал урегулировать конфликт на Украине дипломатией
Мир
В Стамбуле неизвестные обстреляли офис правящей партии в Турции
Мир
Рогов сообщил о вывозе властями Киева оборудования с заводов Запорожья
Мир
Китайского дипломата осудили в Киеве и Прибалтике за слова о Крыме
Мир
Австрийский экономист предложил Западу усилить санкции против России

Посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Канаду

0
Фото: Global Look Press/DanitaDelimont.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство РФ в Канаде рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну, а также не совершать банковские операции в канадской валюте. Как сообщает дипмиссия 23 апреля, это связано с участившимися случаями дискриминации в отношении россиян.

«В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей», — отмечается на сайте посольства.

Также отмечается, что рекомендации не совершать финансовых операций с участием российских банков в канадской юрисдикции связаны с неконструктивной позицией властей Канады.

«Возможности для вызволения таких средств через внесудебные или судебные механизмы в настоящее время отсутствуют. Даже по гуманитарным соображениям», — предупредили дипломаты.

В свою очередь, россиян, которые уже находятся в Канаде, призвали «проявлять бдительность, особенно в общественных местах», добавляет «Газета.Ru».

Сообразить на четверых: Канада с США задумали новый альянс против КНР и РФ
К объединению могут присоединиться Япония и Южная Корея

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что послы Великобритании, Канады и США в Москве были вызваны в МИД РФ для беседы, так как они пытаются указывать России на то, как ей жить, и эти советы выходят за рамки заявленного дипстатуса.

До этого, 12 апреля, в российском МИДе сообщили, что Россия закрыла въезд для 333 граждан Канады в ответ на антироссийские санкции со стороны Оттавы. Отмечалось, что в данный список попали представители канадского руководства, парламентарии и политики различного уровня, а также общественные активисты и спортсмены, причастные к распространению русофобии в Канаде.

Днем ранее Канада расширила санкционный список в отношении России. В него вошли 14 физических лиц и 34 организации. Тогда же посол России в Оттаве Олег Степанов заявил о том, что новые санкции Канады в отношении российских физических и юридических лиц не будут иметь никаких последствий. Степанов указал, что власти Канады не смогли придумать ничего нового в своей санкционной политике, а «укусить Россию» не получается.

До этого, 10 марта, власти Канады приняли решение ввести запрет на импорт российских алюминия и стали. 27 февраля МИД РФ сообщил, что Россия подготовит ответные санкции в отношении рестрикционных мер, введенных против РФ Канадой. Отмечалось, что российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания.

В странах Запада усилились антироссийские настроения и санкционное давление на РФ на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023