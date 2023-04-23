Посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Канаду

Посольство РФ в Канаде рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну, а также не совершать банковские операции в канадской валюте. Как сообщает дипмиссия 23 апреля, это связано с участившимися случаями дискриминации в отношении россиян.

«В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей», — отмечается на сайте посольства.

Также отмечается, что рекомендации не совершать финансовых операций с участием российских банков в канадской юрисдикции связаны с неконструктивной позицией властей Канады.

«Возможности для вызволения таких средств через внесудебные или судебные механизмы в настоящее время отсутствуют. Даже по гуманитарным соображениям», — предупредили дипломаты.

В свою очередь, россиян, которые уже находятся в Канаде, призвали «проявлять бдительность, особенно в общественных местах», добавляет «Газета.Ru».

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что послы Великобритании, Канады и США в Москве были вызваны в МИД РФ для беседы, так как они пытаются указывать России на то, как ей жить, и эти советы выходят за рамки заявленного дипстатуса.

До этого, 12 апреля, в российском МИДе сообщили, что Россия закрыла въезд для 333 граждан Канады в ответ на антироссийские санкции со стороны Оттавы. Отмечалось, что в данный список попали представители канадского руководства, парламентарии и политики различного уровня, а также общественные активисты и спортсмены, причастные к распространению русофобии в Канаде.

Днем ранее Канада расширила санкционный список в отношении России. В него вошли 14 физических лиц и 34 организации. Тогда же посол России в Оттаве Олег Степанов заявил о том, что новые санкции Канады в отношении российских физических и юридических лиц не будут иметь никаких последствий. Степанов указал, что власти Канады не смогли придумать ничего нового в своей санкционной политике, а «укусить Россию» не получается.

До этого, 10 марта, власти Канады приняли решение ввести запрет на импорт российских алюминия и стали. 27 февраля МИД РФ сообщил, что Россия подготовит ответные санкции в отношении рестрикционных мер, введенных против РФ Канадой. Отмечалось, что российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания.

В странах Запада усилились антироссийские настроения и санкционное давление на РФ на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.