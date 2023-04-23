ВКС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили две украинские диверсионные группы в Харьковской области. Об этом 23 апреля сообщил представитель пресс-службы группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.

«Вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника в районе населенных пунктов Молчаново и Крахмальное», — сказал он.

Якимкин добавил, что также были сорваны две попытки ротации в районе сел Синьковка и Теньковка. На купянском направлении ВКС России уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) и три укрытия личного состава, добавил представитель «Запада».

Кроме того, Якимкин сообщил об уничтожении украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» в районе Петропавловки. Вместе с тем российские военные поразили орудие ВСУ из гаубицы отечественного производства 2С19 «Мста-С», уточнил он.

Ранее, 21 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о пресечении действий четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. На данном направлении за сутки было ликвидировано больше 60 боевиков ВСУ и три беспилотника.

Накануне, 20 апреля, в Минобороны РФ рассказали о пресечении на купянском направлении действий трех групп украинских диверсантов. Кроме того, российские военные поразили объединенный штаб группировки украинской армии «Бахмут».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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