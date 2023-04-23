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Тренер Уэйн Руни назвал лучшим в мире футболистом Эрлинга Холанда

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Фото: Reuters/Action Images/Jason Cairnduff
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Нападающий клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд на данный момент лучший футболист в мире, заявил 22 апреля в интервью The Times английский футболист и футбольный тренер Уэйн Руни, который в настоящее время является главным тренером клуба MLS «Ди Си Юнайтед».

По его словам, Лионель Месси — величайший, но на данный момент никто не играет лучше нападающего, от мастерства которого захватывает дух.

«Он лучший в мире благодаря номерам, которые он выкладывает, выступлениям, которые он демонстрирует, и менталитету. Если вы задумываетесь о том, кто выиграет «Золотой мяч», вот вам претендент. При условии, что он сохранит свою форму в этом сезоне. А почему бы и нет? Рекорд в 224 гола в 264 матчах — это показатель игрока, чьи стандарты не падают», — сказал Руни.

По словам тренера, пришло новое время, время теперь Холанда и Мбаппе (нападающего ПСЖ). На счету Холанда в текущем сезоне 42 матча в различных турнирах и 48 голов с шестью результативными передачами.

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17 апреля президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил возвращение Месси в команду. В июле 2021 года Месси ушел из ФК «Барселона». Футболист получил статус свободного агента. Летом того же года спортсмен стал игроком «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

27 февраля 2023 года Месси получил награду Международной федерации футбола (ФИФА) как лучший футболист 2022 года. Также на это звание претендовали нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе и форвард «Реала» Карим Бензема.

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