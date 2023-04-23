В США объяснили необходимость стабилизировать отношения с Россией после спецоперации

США и их союзникам, в том числе Украине, необходимо наладить отношения с Россией после спецоперации. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман в статье для The National Interest.

Он отметил, что слова политиков о полном отказе от каких-либо коммуникаций с Москвой являются серьезной ошибкой. По словам эксперта, подобную риторику нельзя назвать дальновидной. Как минимум потому, что вопрос сближения РФ и КНР затрагивает интересы США.

Хайман подчеркнул, что Россия является обширной страной с огромными человеческими и природными ресурсами, историей, вооруженными силами, в том числе ядерным оружием. И хоть Москва «заплатит огромную цену, если будет изолирована Западом», попытавшихся ее изолировать стран ждет тот же исход.

«Россия — это не какой-то малонаселенный атолл в Тихом океане, и было бы и безрассудно, и высокомерно, и даже обречено на провал пытаться обращаться с ней как с одним атоллом», — резюмировал Хайман.

5 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США действительно находятся в фазе горячей войны. При этом Лавров назвал важным поддержание контактов с США и выразил надежду на восстановление диалога.

Тогда же президент РФ Владимир Путин сообщил, что отношения России и США переживают глубокий кризис. По его словам, в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

8 марта американская разведка выпустила доклад, в котором указала, что Россия в ближайшие десять лет будет оставаться внушительным вызовом для США. В докладе также отмечается, что Россия не стремится к прямому противостоянию с США и НАТО, однако угроза того, что это может произойти, существует.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.