Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как в воскресенье, 23 апреля, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел велся из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм. Всего было выпущено пять снарядов.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о снаряде ВСУ, который попал в школу в Кировском районе города. В результате этого были повреждены остекление и фасад блока для обучения младших классов.

15 апреля Кулемзин уведомил о том, что при обстреле ВСУ Донецка был поврежден детский сад. Украинские военные обстреляли Петровский район города. Снаряды повредили остекление и забор детского сада на улице Архитекторов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.