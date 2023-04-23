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Украинские боевики выпустили по Ясиноватой пять снарядов натовского калибра

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как в воскресенье, 23 апреля, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел велся из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм. Всего было выпущено пять снарядов.

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Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о снаряде ВСУ, который попал в школу в Кировском районе города. В результате этого были повреждены остекление и фасад блока для обучения младших классов.

15 апреля Кулемзин уведомил о том, что при обстреле ВСУ Донецка был поврежден детский сад. Украинские военные обстреляли Петровский район города. Снаряды повредили остекление и забор детского сада на улице Архитекторов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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