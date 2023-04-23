Боец ММА Нейт Диас придушил человека до потери сознания в уличной драке

Американский боец ММА и экс-претендент на титул чемпиона UFC Нейт Диас в пятницу придушил человека в потасовке на улице Нового Орлеана. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил портал MMA Mania.

На видеозаписи, которая оказалась в Сети, видно, как спортсмен ввязывается в массовую потасовку, а потом берет одного из парней в удушающий захват. Этот прием известен в ММА под названием «гильотина». Соперник Диаса упал на асфальт без сознания, а тот сразу покинул место события. Известно, что пострадавший остался жив и успел поделиться произошедшим в соцсетях.

По данным спортивного издания, Диас мог перепутать своего соперника в уличной драке с Логаном Полом — братом американского видеоблогера Джейка Пола, с которым у борца ММА должен состоятся поединок в августе этого года.

Похожая ситуация в августе 2022 года произошла с бойцом ММА Артемом Тарасовым, которого задержали в Мурино после массовой драки. В результате судебного разбирательства спортсмена признали непричастным к инциденту и отпустили из зала суда.