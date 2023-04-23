Администрация клуба опровергла слухи о смерти на концерте Scally Milano

Администрация клуба «Гигант Холл» опровергла информацию о смерти девушки на прерванном полицией концерте Scally Milano. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили представители площадки.

«Распространившаяся в сети интернет информация о смерти девушки на концерте Scally Milano 22 апреля является ложной. На данный момент нет никаких подтверждений о данной ситуации», — написали они в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Также руководство клуба добавило, что причин внезапного прекращения концерта ни они, ни организаторы самого мероприятия не знают.

22 апреля в Санкт-Петербурге правоохранительные органы прервали концерт российского исполнителя Scally Milano. По версиям некоторых очевидцев, выступление прервали из-за обнаруженных в туалете площадки запрещенных веществ.

Тогда же возникли предположения, что одна из несовершеннолетних поклонниц получила передозировку этими веществами. Другие посетители концерта рассказали «Известиям», что основной причиной отмены стало то, что выступление Scally Milano не было санкционировано.

По данным «Известий», концерт был санкционирован, а погибших не было. Правоохранители проводили проверку на употребление запрещенных веществ среди зрителей.