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Российская артиллерия за сутки поразила более 150 целей украинских националистов

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские артиллеристы группировки «Центр» за сутки уничтожили более 150 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника», — рассказал он ТАСС.

Также Савчук уточнил, что на торском и червонодибровском участках разведкой были обнаружены позиции 81-й аэромобильной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ. В результате авиационного удара противник понес потери в живой силе и технике.

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22 апреля российская авиация уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе Сергеевки на александро-калининском направлении. В результате было уничтожено до 600 реактивных снарядов систем залпового огня.

До этого, 10 апреля, штурмовая авиация и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ поразили живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Противник понес потери как в личном составе, так и в технике.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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