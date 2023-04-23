Захарова осудила просьбу замглавы МИД Украины увеличить военную помощь Киеву в 10 раз

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла призыв заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника увеличить поставки вооружения со стороны Запада в десятикратном объеме. Свою реакцию она опубликовала в Telegram-канале в субботу, 22 апреля.

«Замглавы МИД Украины Мельник заявил: Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи, в связи с чем призвал партнеров страны пересечь все красные линии… и снять исподнее», — написала Захарова.

Ранее в этот же день украинский дипломат пожаловался на недостаточный объем помощи со стороны западных союзников. Он призвал страны выделять на военные поставки 1% ВВП.

20 апреля американский журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения. Отмечалось, что контрнаступление украинских националистов невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада.

19 апреля в Пентагоне заявили о выделении Украине военной помощи на $325 млн. Отмечается, что это уже 36-й раз, когда Вашингтон передает Киеву вооружения из запасов министерства обороны.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, еще в январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.