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Жители Артемовска рассказали об имитации боя ВСУ для грабежей опустевших домов
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Жители Артемовска рассказали об имитации боя ВСУ для грабежей опустевших домов

«РИА Новости»: ВСУ имитировали бои для грабежа опустевших домов
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Фото: Соцсети
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В Артемовске (украинское название — Бахмут) украинские националисты имитировали перестрелки рядом с жилыми домами, чтобы вынудить к бегству их хозяев. Как рассказал представитель силовых структур, в воскресенье, 23 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали такую схему, чтобы позже разграбить оставленные дома.

«Для морально-психологического воздействия у жилища потенциальной жертвы симулируется мини-сражение: стреляет танк, БМП, имитируется стрелковый бой. Как правило, после начала стрельбы жители убегают из своих домов, после чего их собственность растаскивается военнослужащими ВСУ», — рассказал представитель силовых структур «РИА Новости».

Эвакуированный рабочий одного из предприятий под Артемовском Александр Муляр подтвердил, что такое происходило очень часто.

«Вскрыты были все гаражные кооперативы, как только люди поуезжали, вскрывали гаражи и дома ломами, сбивали замки. Одни заходили, у них была по металлам специализация, другие — по технике, в том числе электронной. Забирали телевизоры, холодильники, стиральные машины. Открытые двери везде в подъездах, все настежь, после себя оставляли в квартирах шприцы от наркотических препаратов», — рассказал Муляр.

22 апреля жительница Артемовска рассказала «Известиям» о бесчинствах ВСУ, пока они находились в ожидании освобождения города. Она отметила, что власти Украины с февраля начали «охоту» за маленькими детьми. Для того чтобы их не изъяли, детей приходилось прятать. А в феврале и марте обстрелы города участились, к домам регулярно подъезжали украинские танки и обстреливали жилища.

Бои за Артемовск продолжаются. 22 апреля Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении от боевиков ВСУ освобождены три квартала в западной части города.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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