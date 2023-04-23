В Харькове после взрывов объявили воздушную тревогу

В Харькове и Харьковской области произошло несколько взрывов, о чем в субботу, 22 апреля, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что в регионе объявлена воздушная тревога.

21 апреля сообщалось, что в Запорожье и Днепропетровской области слышны взрывы. Кроме того, воздушная тревога была объявлена также в Харькове.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как тогда объяснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.