В Судане практически полностью пропал интернет

Жителям Судана на данный момент практически полностью недоступен выход в Сеть. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщила служба мониторинга интернета NetBlocks в своем Telegram-канале.

«Национальная связь [в Судане] в настоящее время составляет 2% от обычного уровня», — сказано в сообщении.

Служба добавляет, что ограничение интернет-соединения было зафиксировано после эвакуации иностранных дипломатов на фоне боевых действий между армией страны и силами быстрого реагирования (СБР) Судана.

Ранее, 16 апреля, портал BNN сообщил, что африканская телекоммуникационная компания MTN заблокировала интернет по распоряжению государственного регулятора. О том, получили ли другие компании такое поручение от властей, неизвестно.

15 апреля телеканал Al Arabiya сообщил, что командование армии Судана отвергло проведение переговоров с отрядами СБР. Сразу после этого главком ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске спецназа.

14 апреля армия Судана заявила о росте напряжения с силами быстрого реагирования. После этого спецназ обвинил военных в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелых орудий. Однако военнослужащие, напротив, обвиняют СБР в атаке на армейские посты с применением разных видов вооружения.