«Промтехнология» опровергла доступ обвиняемого в госизмене Кичи к секретным данным

Бывший замначальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрий Кича, обвиняемый в госизмене, не имел доступа к секретной информации. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил представитель предприятия.

«Допуска ни к секретной информации, ни к сведениям у сотрудника не было. Со стороны руководства к работе Дмитрия Кичи во время трудоустройства нареканий не было. Запросов от следствия не поступало», — сообщил он в беседе с ТАСС.

ФСБ обвинила Кичу в госизмене ранее этим же днем, 22 апреля. Отмечалось, что он арестован в Москве и содержится в СИЗО «Лефортово», где с ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела. За госизмену ему грозит срок до 20 лет.

Известно, что Дмитрий Кича являлся сотрудником предприятия «Промтехнология» (бренд ORSIS). Как сообщил официальный представитель компании, Кича не работает там уже более двух лет. Он уволился по собственному желанию в связи с намерением продолжить профессиональное образование.

Компания «Промтехнология» является разработчиком и производителем высокоточной винтовки ORSIS Т-5000. Ее модификации имеются на вооружении ФСО, Росгвардии и Службы безопасности президента РФ.