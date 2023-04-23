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The Economist предупредил об окружении ВСУ во время контрнаступления

The Economist: ВС Украины могут попасть в окружение при контрнаступлении
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Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти в наступление могут обернуться окружением националистов, сообщил британский журнал The Economist.

«При нападении Украине потребуется, чтобы ее войска превосходили по численности обороняющихся, а такое количество она может собрать только на ограниченных территориях. Даже если она прорвет российскую оборону, ей придется осторожно использовать такие прорывы, иначе ее войска будут окружены», — говорится в материале от 20 апреля.

Издание отмечает, что у Киева достаточно натовского вооружения, однако бреши в обороне поставляемая помощь не отменяет. Так, например, Украина имеет ограниченное количество ракет «земля – воздух», которые нужны для атаки российских самолетов.

«Таким образом, Украине и ее западным покровителям следует подготовиться к возможности того, что контрнаступление принесет лишь незначительный успех, если не хуже», — резюмирует автор статьи.

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22 апреля замглавы МИД Украины Андрей Мельник сообщил, что союзники недостаточно оказывают военную помощь стране. Он попросил западные страны увеличить поставки в 10 раз, направив на это 1% ВВП.

20 апреля американский журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения. Отмечалось, что контрнаступление украинских националистов невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада.

19 апреля в Пентагоне заявили о выделении Украине военной помощи на $325 млн. Отмечается, что это уже 36-й раз, когда Вашингтон передает Киеву вооружения из запасов министерства обороны.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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