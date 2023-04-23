Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

У берегов Индонезии случилось землетрясение магнитудой 5,8. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 202 км от западных берегов города Паданг, население которого составляет 840 тыс. человек, и в 177 км от Париамана с населением около 90 тыс. Очаг залегал на глубине 40 км.

Данные о возможных разрушениях и жертвах не поступали.

Ранее, 10 апреля, стало известно о двух последовательных землетрясениях на острове Бали в Индонезии. Толчки были магнитудой 5,6 и 5,0.

В тот же день землетрясение магнитудой 6 баллов было зафиксировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Очаг залегал на глубине 10 км.