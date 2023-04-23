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В американском Дрейпере несколько домов соскользнули со скалы в каньон

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Фото: Fox13/Eric Kamradt
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Несколько жителей в районе города Дрейпер (штат Юта, США) были эвакуированы после того, как два близлежащих дома за ночь соскользнули со скалы в каньон, сообщил 22 апреля телеканал Fox13.

Утром субботы на место прибыли инженеры, строительные службы и сотрудники общественной безопасности. После заверения, что жизнь в регионе безопасна, они определили необходимость эвакуировать жильцов соседних с соскользнувшими домов. Один из домов соскользнул на тропу Энн — известную прогулочную зону для хайкинга, теперь она закрыта для общественного пользования.

Оба соскользнувших в каньон дома были построены компанией EDGE Homes, а в 2022 году были обнаружены проблемы с конструкцией построек. В декабре 2022 года городские чиновники отозвали разрешения на заселение этих домов.

Хозяева одного из домов — Эрик Камрадт и его жена — вступили во владение домом стоимостью $900 тыс. в ноябре 2021 года. Через несколько месяцев после завершения строительства один из углов дома просел на 10 дюймов (25 см), стали видны трещины в фундаменте и бетоне на внутреннем дворике. В декабре EDGE Homes сообщила, что дома сместились из-за «уникальных географических особенностей и почв, на которых они построены».

В заявлении, опубликованном в субботу, EDGE Homes сообщила, что ранее в январе выкупила один из домов и работает с владельцами другого дома. Компания заявила, что с самого начала выявления проблем с этими домами она готова была возместить неудобства домовладельцев.

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