Синоптики пообещали москвичам до 20 градусов тепла в воскресенье

Потепление до 20 градусов и переменная облачность без осадков — такая погода ждет жителей столицы в воскресенье, 23 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5.

В Московской области днем ожидается от +16 до +21 градусов, ночью станет прохладнее — до +2 градусов.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

19 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам солнечные теплые выходные. Синоптик сказал, что 22–23 апреля температура окажется выше нормы примерно на один градус.

22 апреля он же заявил, что следующий понедельник, 24 апреля, может стать самым теплым днем месяца. После обеда воздух может прогреться до +22 градусов.