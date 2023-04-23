Замглавы МИД Украины потребовал перейти красные линии в поставках оружия

Украине не хватает военной помощи от западных союзников, поставки оружия необходимо увеличить десятикратно. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил заместитель главы МИД страны Андрей Мельник в своем Twitter-аккаунте.

«Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь, но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы закончить российскую агрессию в этом году», — сказано в сообщении.

Также Мельник попросил Запад перейти все «искусственные красные линии» и выделить на военную помощь 1% ВВП.

Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения, написал 20 апреля американский журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову. Контрнаступление украинских националистов невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада, указывалось в материале.

19 апреля в Пентагоне сообщили о выделении Украине военной помощи на $325 млн. Это 36-й раз, когда Вашингтон передает Киеву вооружения из запасов министерства обороны.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, еще в январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.