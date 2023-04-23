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В Петербурге силовики прервали концерт SCALLY MILANO

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В Санкт-Петербурге правоохранительные органы прервали концерт российского исполнителя SCALLY MILANO в клубе «Гигант холл». «Известия» публикуют кадры произошедшего в воскресенье, 23 апреля.

«Концерт окончен. Внимание, работает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Готовим документы и организованно все на выход. Убедительная просьба соблюдать все законные требования сотрудников полиции», — заявил один из сотрудников полиции после того как SCALLY MILANO исполнил одну песню.

Музыкант покинул сцену. Зрители сразу выдвинули несколько предположений о причинах отмены концерта. Официальный комментарий от ГУ МВД пока получить не удалось.

По версиям некоторых очевидцев, выступление прервали из-за обнаруженных в туалете площадки запрещенных веществ. Были предположения, что одна из несовершеннолетних поклонниц получила передозировку этими веществами. Появились сообщения, что девочка погибла, но позже стало известно, что она жива.

Другие посетители концерта рассказали «Известиям», что основной причиной отмены стало то, что выступление SCALLY MILANO не было санкционировано.

«Я подошел к полицейскому, мне сказали, что много чего произошло, но главное, что это несанкционированный концерт», — рассказал один из очевидцев.

По данным «Известий», концерт был санкционирован, а погибших не было. Правоохранители проводили проверку на употребление запрещенных веществ среди зрителей.

Ранее, 8 апреля, полицейские и следователи посетили с проверкой бары на улицах Думская и Ломоносова в Петербурге, которые неожиданно заработали после их скандального закрытия в конце марта. Заведения подозревали в вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя. В некоторых местах сотрудники отказались открывать двери силовикам. В результате пришлось применить болгарки.

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