В Южной Осетии рассказали о долгах перед РФ за газ и электричество

Долг Южной Осетии за свет и газ перед Россией превысил 1 млрд рублей, заявил директор госпредприятия «Энергоресурс — Южная Осетия» Ацамаз Кабисов 22 апреля.

«Перед Российской Федерацией у нас сумма задолженности по газу составляет более 445 млн рублей, а по электроэнергии у нас 607 млн рублей», — сказал он в беседе со «Sputnik Южная Осетия».

Кабисов пояснил, что в 2017 году было подписано соглашение, согласно которому задолженность составила 320 млн рублей. С 2018 года было выплачено 146 млн рублей, осталось выплатить еще 128,5 млн рублей. В апреле текущего года будет произведен платеж в 45 млн рублей. До погашения долга останется порядка 449 млн рублей.

Глава «Энергоресурс — Южная Осетия» отметил, что для погашения оставшегося долга перед поставщиками электроэнергии планируются переговоры с российской стороной.

По словам Кабисова, в республике отмечается незначительное увеличение числа должников, что было вызвано, возможно, увеличением тарифов на расход потребляемой энергии. Он предупредил, что до 1 июля от должников ждут погашения задолженностей. В противном случае абонентов-неплательщиков после двух платежных периодов будут отключать от сетей.

В марте президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле заявил, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер и развиваются по всем направлениям. Путин отметил, что рост товарооборота между двумя странами за прошлый год составил 12%, что, по его словам, является хорошим показателем.