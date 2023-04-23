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Власти Канады обвинили профсоюз в обмане на фоне забастовки на 155 тыс. человек

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Руководство профсоюза госслужащих Канады, которое организовало забастовку на 155 тыс. человек, само несет ответственность за задержки переговоров с властями. Об этом в субботу, 22 апреля, заявили в офисе президента Совета казначейства Моны Фортье.

Власти страны отметили, что руководство Канадского союза государственной службы (PSAC) проявляет негибкость в вопросе переговоров и распространяет в СМИ жалобы, не соответствующие действительности.

«Мы здесь не для того, чтобы играть в игры. Мы здесь, чтобы заключить сделку. Наши сотрудники и общественность, которой они служат, ожидают, что обе стороны будут усердно работать за столом переговоров», — цитирует заявление телеканал CBC.

Забастовка госслужащих началась в полночь среды, 19 апреля. По всей стране образовались очереди пикетов. Работники пытаются бороться с «системным расизмом», защитить права на удаленную работу, а также сбалансированный труд и отдых.

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Ранее, 22 апреля, в Берлине сообщили об отмене всех рейсов 24 апреля из-за забастовки работников служб безопасности. Волна началась с аэропортов Дюссельдорфа и Гамбурга. Сообщалось, что всего было отменено около 300 рейсов, что в целом затронуло около 80 тыс. путешественников.

До этого, 27 и 28 марта, в Германии прошла крупнейшая с 1992 года забастовка сразу нескольких профсоюзов. Тогда в семи федеральных землях из 16 не ходил общественный транспорт. Многие жители вынужденно пересели на личные автомобили.

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