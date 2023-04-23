Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
За пять лет новостройки Москвы комфорт-класса подорожали почти вдвое
Мир
США эвакуировали из Судана своих дипломатов
Мир
Меган Маркл попросила прекратить цирк из-за публикации ее переписки с Карлом III
Общество
Администрация клуба опровергла слухи о смерти на концерте Scally Milano
Общество
«Промтехнология» опровергла доступ обвиняемого в госизмене Кичи к секретным данным
Мир
Посол РФ в Судане рассказал о проработке маршрутов эвакуации людей
Спорт
Тренер Уэйн Руни назвал лучшим в мире футболистом Эрлинга Холанда
Армия
ВКС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области
Общество
Жители Артемовска рассказали об имитации боя ВСУ для грабежей опустевших домов
Мир
Президент Бразилии призвал урегулировать конфликт на Украине дипломатией
Мир
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии
Мир
Во Франции профсоюз пригрозил оставить Каннский фестиваль без света из-за Макрона
Мир
NYT назвала старость главным препятствием Байдена на пути к переизбранию

Названы самые дешевые первичные квартиры в городах-миллионниках

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самая бюджетная первичная квартира в городах-миллионниках продается в Воронеже — она стоит всего 1,591 млн рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков «Бест-Новострой» и платформы bnMAP.pro, с которыми ознакомились «Известия».

Во всех 16 городах-миллионниках страны самое бюджетное предложение обойдется от 1,591 до 3,553 млн рублей, сказали эксперты.

«Это либо студия, либо однокомнатная квартира / апартаменты массового сегмента и небольшой площади — от 14,1 до 30,7 кв. м», — сказали аналитики.

Самый бюджетный лот в Воронеже — это квартира-студия площадью 17,1 кв. м без отделки. Квартира чуть дороже находится на втором месте самых бюджетных объектов в мегаполисах — это лот в Челябинске, площадью 23,8 кв. м, который предлагается под чистовую отделку (1,827 млн рублей), сообщили специалисты.

По данным экспертов, на третьем месте бюджетных объектов — небольшая квартира в Екатеринбурге площадью 18,1 кв. м и с отделкой, она обойдется в 1,845 млн рублей.

«Три города-миллионника, в которых входной билет даже в бюджетный сегмент будет самым дорогим, — это Нижний Новгород, Москва и Казань. Самые дешевые лоты там предлагаются по цене от 2,604 млн рублей до 3,553 млн», — рассказали аналитики.

Мутко предложил поддержать спрос на квартиры большой площади
На встрече с Путиным они также обсудили введение льгот на приобретение вторичного жилья

19 апреля стало известно, что риелторы ожидают снижения цен на жилье в крупнейших городах России. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Сбера» «Домклик», с которыми ознакомились «Известия». По данным аналитиков, 45% экспертов ожидают снижения стоимости 1 кв. м на вторичном рынке жилья, причем каждый пятый — снижения на 5% и более.

21 апреля аналитики платформы bnMAP.pro сообщили, что в крупных городах России доля нераспроданного жилья достигла 83%. Это было зафиксировано в Краснодаре.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023