Названы самые дешевые первичные квартиры в городах-миллионниках

Самая бюджетная первичная квартира в городах-миллионниках продается в Воронеже — она стоит всего 1,591 млн рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков «Бест-Новострой» и платформы bnMAP.pro, с которыми ознакомились «Известия».

Во всех 16 городах-миллионниках страны самое бюджетное предложение обойдется от 1,591 до 3,553 млн рублей, сказали эксперты.

«Это либо студия, либо однокомнатная квартира / апартаменты массового сегмента и небольшой площади — от 14,1 до 30,7 кв. м», — сказали аналитики.

Самый бюджетный лот в Воронеже — это квартира-студия площадью 17,1 кв. м без отделки. Квартира чуть дороже находится на втором месте самых бюджетных объектов в мегаполисах — это лот в Челябинске, площадью 23,8 кв. м, который предлагается под чистовую отделку (1,827 млн рублей), сообщили специалисты.

По данным экспертов, на третьем месте бюджетных объектов — небольшая квартира в Екатеринбурге площадью 18,1 кв. м и с отделкой, она обойдется в 1,845 млн рублей.

«Три города-миллионника, в которых входной билет даже в бюджетный сегмент будет самым дорогим, — это Нижний Новгород, Москва и Казань. Самые дешевые лоты там предлагаются по цене от 2,604 млн рублей до 3,553 млн», — рассказали аналитики.

19 апреля стало известно, что риелторы ожидают снижения цен на жилье в крупнейших городах России. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Сбера» «Домклик», с которыми ознакомились «Известия». По данным аналитиков, 45% экспертов ожидают снижения стоимости 1 кв. м на вторичном рынке жилья, причем каждый пятый — снижения на 5% и более.

21 апреля аналитики платформы bnMAP.pro сообщили, что в крупных городах России доля нераспроданного жилья достигла 83%. Это было зафиксировано в Краснодаре.