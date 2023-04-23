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При пожаре в ресторане Мадрида погибли два человека

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Фото: El Mundo
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При пожаре в столице Испании два человека погибли и шестеро были госпитализированы с тяжелыми травмами. Как сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на свидетелей пожара в субботу, 22 апреля, огонь быстро распространился из-за искусственных растений, которые украшали помещение.

В ресторане итальянской кухни в Мадриде с искусственными растениями в виде пальм и виноградных лоз произошло возгорание, которое началось из-за пиццы Inferno. Отмечается, что из-за того, что блюдо подавалось подожженным, свисающие с потолка лозы быстро воспламенились от него и огонь распространился на стены и потолок. Как рассказали очевидцы, «огонь буквально сыпался с потолка, это было похоже на мышеловку».

«Пожар, подобный этому, ужасен. Искусственные растения обычно изготавливаются из пластика или других легковоспламеняющихся материалов. Огонь распространяется на полной скорости, и проблема не просто в том, что горит крыша, а в том, что пластик плавится и падает вниз, как будто идет дождь, что способствует дальнейшему распространению огня», — рассказали пожарные, прибывшие на место происшествия.

В сообщении говорится, что запасной выход был замурован, поэтому не все посетители смогли выбраться из ресторана.

Вечером пасхального воскресенья, 9 апреля, загорелась лютеранская церковь Faith в американском городе Кембридж. Огонь охватил второй этаж и колокольню здания, обволакивая его густым серым дымом. Аварийные бригады боролись с пожаром, который достиг пятого уровня сложности. Отмечалось, что после утренней пасхальной службы в церкви уже никого не было.

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