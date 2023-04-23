В Костроме легковушка вдребезги разбилась о грузовик

Легковой автомобиль серьезно пострадал в аварии с грузовиком в Костроме. Кадрами с места происшествия в субботу, 22 апреля, поделились очевидцы в соцсетях.

Столкновение произошло на Галичской улице города. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки ВАЗ-2111 не выдержал дистанцию и на полной скорости въехал под грузовик, поворачивающий налево. От удара дверь автомобиля оторвалась.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в этот день в результате ДТП на трассе Кантышево – Ачалуки в Ингушетии погибли три человека. По информации Главного управления МЧС России по региону, на трассе столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Priora. Помимо троих погибших еще трое человек получили травмы.