В Астрахани при столкновении трех автомобилей произошел разлив топлива

В Астрахани при столкновении грузового автомобиля с двумя легковыми разлилось топливо. Об этом ГУ МЧС по области сообщило в субботу, 22 апреля.

Отмечается, что инцидент произошел в 21:49 (20:49 мск) в Советском районе Астрахани на 1-й Виноградной улице.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, в результате происшествия два человека погибли и еще один пострадал.

«ВАЗ-2110 вылетел на встречку при обгоне, столкнулся с «Газелью» и грузовым фургоном лоб в лоб. Водители погибли на месте. В «Газели» пострадал пассажир. Жив», — сказал собеседник ТАСС.

По данным ГУ МЧС, на месте происшествия работают одна единица техники и пять человек личного состава.

В этот же день при ДТП в Ингушетии на трассе Кантышево – Ачалуки погибли три человека. Также сообщалось о трех пострадавших.